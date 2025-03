Red de narcotráfico con base en Mexicali es desmantelada en California

Autoridades federales de Estados Unidos llevaron a cabo un operativo transfronterizo con México que desarticuló una red de narcotráfico con epicentro en Mexicali, Baja California, logrando laión de 10 personas y el decomiso de más de una tonelada de drogas, detenc incluyendo metanfetamina, fentanilo y cocaína.

Entérate: Marina del Pilar y García Harfuch idean plan seguridad focalizado en Mexicali

La investigación reveló que los 22 acusados, con operaciones que se extendían desde Mexicali hasta el condado de Valle Imperial, California, formaban una célula de distribución del Cártel de los Beltrán Leyva, asociada a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”. El operativo, que abarcó cuatro estados de EE.UU., culminó con la ejecución de seis órdenes de allanamiento en California.

Twenty-two Charged in Imperial Valley Takedown of Violent Drug Trafficking Organization Linked to Beltran Leyva Cartel https://t.co/BrgmcWItnX

— US Attorney CAS (@SDCAnews) March 20, 2025