Destaca participación de selectivo de fútbol flag de BCS en campeonato nacional

Este fin de semana se desarrolló el Nacional de la Federación Mexicana de Fútbol Americano A. C. en la rama femenil, categoría U17, en el Estado de México. Ahí el representativo de Baja California Sur tuvo una destacada participación pese a no resultar clasificado. El balance fue de tres partidos ganados y una derrota.

Durante la competencia, el equipo sudcaliforniano venció a Pumas Oro, con un marcador de 6 carreras a cero; a Morelos, con 24 carreras; y a Guanajuato, con 26 anotaciones. Desafortunadamente, cayeron ante Quintana Roo y se despidieron rankeadas como séptimo nacional.

Tras la derrota, el coach Ángel Cesar Amador declaró que fue una buena participación, pero que todavía hay mucho trabajo por hacer para el combinado estatal.

“La frustración que hoy siento es porque como cabeza de un grupo no las supe sacar adelante en el momento de más apremio. Sé que pudimos hacer más, pero al buscar arreglar algo se me fue cerrando mi mente y eso no nos dejó avanzar [..] No me voy a dar por vencido y sé que con trabajo en conjunto de todos los que estamos involucrados pondremos el nombre de Baja California Sur en lo alto”.