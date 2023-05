Destapan conspiración contra Putin luego del ataque al Kremlin

Inteligencia ucraniana advierte que el atentado contra Vladimir Putin podría ser real, aunque más como parte de un rechazo a la guerra, además supone que los autores estarían en el mismo territorio.

Andrei Yusof, uno de los mandos del servicio de inteligencia del Ministro de Defensa, alertó que la oposición en Rusia va en aumento, miles de ciudadanos se oponen al conflicto que ya se ha prolongado por 14 meses y no respaldan la estrategia militar de Moscú. Explicó que hay varias teorías respecto a los hechos ocurridos el 3 de mayo pasado, pues aunque no descartan la participación de fuerzas en residencias internas, Rusia acusó directamente a Ucrania, Estados Unidos y hasta la Unión Europea como los autores intelectuales del ataque.

Yusof agregó que hay quienes intentan deslegitimar al régimen, que insiste en apropiarse de territorios vecinos y convencer a residentes ucranianos de convertirse en rusos.

¿Qué sucedió?

El pasado 3 de mayo 2 aviones no tripulados que tenían como objetivo el Kremlin fueron desactivados por servicios especiales con radares electrónicos, Vladimir Putin no se encontraba al momento del presunto ataque.

El gobierno ucraniano negó su vinculación con los hechos, afirmó que está ocupado intentando liberar su territorio de las fuerzas rusas y no organizando atentados. Zelenski aclaró que su estrategia no es golpear a Moscú ni a Putin, si no, solo atacar a los invasores que siguen en su territorio.