Detectan altos niveles de materia fecal en la ensenada de La Paz

La Red de Observadores Ciudadanos (ROC) realizó un monitoreo en la ensenada de La Paz, en las inmediaciones del arroyo El Cajoncito, y detectó la presencia de altos niveles de materia fecal.

La organización civil midió los niveles de enterococos en los puntos donde desembocan los derrames de aguas negras provenientes del camellón del bulevar Constituyentes de 1975 y bulevar De las Américas.

De acuerdo con la ROC, los resultados que se obtuvieron son preocupantes.

Los datos que arrojó el monitoreo se compararon con los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de playas (NMX-AA-120-SCFI-2006) y los criterios de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS 2010) basados en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según dichos lineamientos, la presencia de enterococos en el agua de mar debe estar entre 0-200 NMP/100 ml para considerarse apta para contacto humano.

Sin embargo, algunas de las muestras arrojaron cifras muy por encima de ese número.

Los resultados obtenidos fueron:

Muestra 1: 9,139 NMP /100 ml (No apto para contacto humano)

Muestra 2: 757 NMP /100 ml (No apto para contacto humano)

Muestra 3: 8,297 NMP /100 ml (No apto para contacto humano)

Muestra 4: 7,915 NMP /100 ml (No apto para contacto humano)

Muestra 5: 41 NMP /100 ml

Muestra 6: 63 NMP /100 ml

“Esta situación pone en riesgo la salud humana y el medio ambiente, además de vulnerar nuestro derecho a un ambiente sano, tal y como se establece en el artículo 4to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hacemos un llamado a las autoridades para tomar medidas inmediatas y así resolver esta situación”, escribieron los representantes de la ROC en redes sociales.

Aunque el Ayuntamiento de La Paz ya se posicionó respecto al tema y se informó que se trabaja en detener el derrame, las autoridades sanitarias y los encargados de la protección al medioambiente no han emitido un comunicado.

