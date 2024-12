Detienen a los asaltantes de OOMSAPAS La Paz; confirma gobernador

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, informó que las autoridades han detenido a los presuntos responsables del asalto registrado en las oficinas del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz.

El mandatario aseguró que se realizaron las investigaciones correspondientes, lo que permitió identificar y aprehender a las personas involucradas en este delito. Asimismo, señaló que el caso se encuentra en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE).

“Más tarde saldrá el comunicado oficial de lo que pasó en SAPA ayer, que se metieron a robar. Ya están detenidos. No voy a entorpecer la investigación porque no me corresponde, pero en cuento tenga el señor procurador la información precisa… Ya están avanzados en todo”, declaró.