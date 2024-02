Detienen a hombre tras escalar “The Sphere” en Las Vegas (VIDEO)

Un hombre escaló la famosa estructura “The Sphere” en Las Vegas y provocó movilizaciones por parte del personal de seguridad.

Según información preliminar, las autoridades lograron detener al individuo en el punto más alto de la emblemática esfera.

El hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, grabó un video desde la cima de “The Sphere” que luego compartió en redes sociales.

En el video, explicó que lo hizo para recaudar fondos para una persona en situación de pobreza.

La intención del hombre era facilitar donaciones voluntarias a través de un enlace proporcionado en sus redes sociales.

Sin embargo, la policía de Las Vegas intervino y lo detuvo antes de que pudiera completar su objetivo altruista.

🚨#BREAKING: A Man is climbing the large Las Vegas sphere ⁰⁰📌#LasVegas | #Nevada⁰

Currently, numerous law enforcement and other agencies are responding to an incident at the large concert hall called the Sphere location in Las Vegas, Nevada. This follows the spotting of an… pic.twitter.com/nThjdnyQKl

