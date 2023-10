Día Mundial de la Sonrisa: ¿Qué le hace sonreír a La Paz?

Como cada año, el primer viernes del mes de octubre se celebra el día mundial de la sonrisa, un gesto que denota amabilidad, amor, tranquilidad y felicidad; incluso hasta puede salvar vidas. Sonreír ayuda a liberar la acumulación de estrés y a crear pensamientos positivos, reduce la probabilidad de padecer problemas cardiovasculares, entre muchos otros beneficios.

En este sentido, preguntamos a la comunidad de la capital del estado: ¿Qué les hace sonreír? Para algunos, los momentos entre la familia y amistades; pero la esencia de la felicidad y el hecho de sonreír, se basa en ver a las personas contentas, expresando alegría:

“Creo que a mí me hace sonreír muchísimas cosas y muchos momentos, por ejemplo, al igual que estar con mi familia y ver a mi familia, porque ellos están lejos, entonces cada vez que los veo es un momento muy bonito que me hace sonreír. El estar con mis amigos, el ver a mi novio, no importa si lo vi un día anterior o cinco minutos antes…”, mencionó otra joven mesera.

Sensaciones, personas, viajes, ritmos, aromas, sucesos; la vida en sí misma. La comunidad tiene muchas razones por las cuales sonreír, y es importante reflexionar sobre nuestros motivos por los que nos sentimos contentos, felices, y por ello, sonreímos:

“Creo que las personas, en general, como trabajo en el servicio al cliente, creo que ver una cara amistosa, no importa si es conocida o desconocida creo que me transmite una emoción positiva, que me hace querer sonreírle a la gente y pues no sé… Una buena plática, un buen libro, una buena compañía, un momento o algún paisaje, un atardecer… Creo que hay muchas cosas que me hacen sonreír”, relató una joven.

“Alguien que cuente un chiste, hay cosas de la vida que te hacen sonreír… Como el amor; cuando el amor llega a tu corazón. Y que alguien, alguien te haga sentir bien… Ese gordito que viene ahí me hace sonreír. Mira… Porque viene por su comida, mientras me pague”, comentó una habitante.

“A mí me hace sonreír mucho el fútbol, me gusta mucho el fútbol y es lo que más me gusta. También estar con las personas que disfruto estar; con la familia, mis amigos. Pero sí, el fútbol más que nada…”, mencionó un joven ciudadano.

“¿Qué me hace sonreír? Viajar, comer, la música… También la familia, el amor…. Yo vengo de Veracruz”, señaló una turista.