Dime cuántos años tienes y te diré qué tipo de soltero eres

Este noviembre se celebró el Día Mundial del Soltero, y de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, de los 94 millones de personas con 15 años o más, 27.9 de ellas son solteras, lo cual representa un 30% de la población.

Más de una cuarta parte de las y los mexicanos, son solteros; y últimamente la población sudcaliforniana también ha optado por mantenerse en este estado civil. En ese sentido, de acuerdo con la psicóloga clínica Alma Joanna Ramos, la soltería se vive en función de la etapa de vida, la generación y el contexto en el que nos encontramos.

Por ejemplo; regularmente, quienes se están en la etapa de los 20’s, vivirán la soltería de forma distinta que al tener más de 30, comentó:

“Si nosotros evaluamos a la generación de los 20, se quiere vivir muy libre, no le tiene miedo al compromiso, piensa que todavía tiene muchas cosas que hacer y entonces no se quiere comprometer de una manera, digamos que formal; y el hecho de que haya un gran número de personas de su edad que estén de acuerdo con que no haya una formalidad, hace que esto sea más fácil vivir la soltería. Ya en los 30 viene esta presión social de “oye, ¿pero no vas a tener una pareja? Oye, ¿los hijos?”

Y se empiezan a presionar por buscar una pareja. Entonces ya les presiona un poquito, la soltería, pero a veces no necesariamente porque ellos quieran dejar su soltería, se sienten cómodos con ella, simplemente que la sociedad los va empujando a lo que pudiera ser como un cauce natural”, resaltó.