¿Por qué es importante leer? Esto es lo que responde la ciudadanía de La Paz

La Paz.- Cada 12 de noviembre, México celebra el Día Nacional del Libro, como conmemoración del nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Por ello, CPS Noticias BCS y Tribuna de México platicaron con la comunidad de la capital del estado para preguntarles “¿por qué es importante leer?”, así como para conocer sobre sus hábitos de lectura.

Para algunos, la lectura es una oportunidad de expandir nuestro conocimiento, un espacio de libertad, aprendizaje y creatividad, ofreciendo numerosos beneficios que nos aporta a nuestra vida. Por eso y más, la comunidad invita a que la población sudcaliforniana lea:

Sin embargo, algunos habitantes comentaron que por falta de tiempo, no han podido mantener el hábito de la lectura como ellos quisieran. Por ejemplo, madres que suelen estar constantemente ocupadas con sus hijos, o quienes actualmente están por concluir su carrera universitaria, o aquellas que mantienen trabajos de tiempo completo. Pero, esperan, dedicarse un espacio exclusivamente para leer:

“Usualmente sí, pero, depende porque hay veces que estoy ocupada y nomás no me da tiempo, pero sí me tomo mi tiempo de leer; ya sea temas sobre lo que estoy estudiando o alguna historia de fantasía o romántica, no sé. Pero sí, sí, me gusta leer leo mucho”, comentó una joven estudiante

“Hay mucha gente que sí le gusta leer, por ejemplo los que se llaman las películas ahora, pues sí, ya ve que hay muchas lecturas, así que se lo sacan en libros y eso. Es muy importante a veces leer, pero cada quien. No depende de mucho la lectura, y luego pues yo estoy muy ocupada en la casa, también casi no, no leo mucho, la verdad. Hay veces que sí los saco, pero no de leer y así no, nada más en los cuentos en la noche; antes de dormir o en el descanso nada más”, comentó una madre de familia

“Antes sí leía un poco; actualmente ya no, porque trabajo todo el día, pero sí siento que es muy importante implementar más que nada desde muy pequeños, ese hábito de la lectura es súper importante. El conocimiento es poder, bien dicen; entonces, me gustaría volver a empezar a leer. Espero darme ahí un tiempo por las noches, por lo menos para retomar ese hábito”, señaló una joven trabajadora