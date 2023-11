Baja Mil en La Paz: ¡Todo listo para el evento histórico, a horas del arranque!

A unas horas de que arranque la gran e histórica fiesta de la Baja Mil, el representante legal de Score International, Juan Tintos Funcke, habló de la importancia que viene para Baja California Sur con la llegada de la edición 56 de la Baja Mil en el estado y el beneficio que le dará a los municipios de la entidad y de Baja California.

El titular en México de la organización de carreras todoterreno, aseguró que es un gran trabajo y evento, ya que lo que se tendrá a partir de esta semana, se ha buscado y trabajado durante varios años para concretarlo.

Tintos Funcke recalcó que los caminos por donde pasa la carrera ya están trazados y no se hace ningún daño ambiental, así como también hay un seguro a favor de los ejidatarios para en caso de algún desperfecto, la empresa organizadora se hará cargo y cubrirá los daños.

“Esto no es nuevo y se ha hecho siempre, Score paga cualquier situación que ocurra antes, durante y después de la carrera a fin de que todo quede exactamente cómo está […] asimismo quiero recalcar que los caminos ya están trazados, nosotros no alteramos ni cambiamos nada, al contrario, precio a una carrera tenemos nuestros permisos ambientales y demás listos para el evento”, dijo.

Juan Tintos, reprobó el hecho de qué la afición altere los caminos, y pidió a todos los asistentes respetar a los participantes por el bien de la competencia.

Dejará la Baja 1000 derrama económica de 12 MDD en BCS

“Hay que cuidarse y hay que cuidarnos todos, respeten todas las medidas de protección que ya sabemos, no instalarse en las curvas, no aventar cosas a los competidores, no alterar los caminos, lo cual está completamente prohibido y penalizado, no invaden las frecuencias de radio, todo esto ya lo sabemos y hay que hacer una afición responsable por el bien de la carrera”.