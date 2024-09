Diputada Arlene Moreno denuncia deficiencias en la atención a víctimas de violencia de género

La diputada Arlene Moreno Maciel, del Partido del Trabajo, encabeza la Comisión de Igualdad de Género en la XVII Legislatura del Congreso del Estado. En entrevista con CPS Noticias y Tribuna de México, la legisladora expuso algunas de sus propuestas legislativas, enfocándose en temas fundamentales para las mujeres.

Moreno Maciel denunció la falta de atención adecuada hacia las víctimas de violencia de género en los ministerios públicos, tanto en Baja California Sur como en todo el país. Por ello, anunció que enviará un punto de acuerdo exhortando a los servidores públicos a cumplir con lo que establece la ley y a respetar los protocolos de atención a las mujeres.

“Esa orientación gratuita de la que tanto se jactan es una gran mentira. Llegas tú al edificio rosa (me ha tocado acompañar a muchísimas víctimas) y en lugar de darte opciones para que tu denuncia proceda, te dicen cómo no procede. No puede ser que tengamos que enseñarles el Código Penal en los ministerios públicos, donde viene la reforma a la ley para que entonces pueda proceder lo que está denunciando una víctima, o que una víctima tenga que llegar con golpes en la cara para que se visibilice la violencia intrafamiliar”, afirmó la diputada.