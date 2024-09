Crisis en la planta de tratamiento: Opex Latina y el Ayuntamiento se acusan mutuamente

En una entrevista con medios de comunicación, César Guevara, director de Opex Latina, empresa que actualmente opera la planta de tratamiento que antes pertenecía al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), abordó las recientes denuncias ciudadanas sobre derrames de aguas negras en las inmediaciones de la planta.

CPS Noticias y Tribuna de México dieron seguimiento a la situación, y al ser cuestionada sobre este problema, la empresa negó ser responsable, señalando que el origen del inconveniente es la deficiente infraestructura del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de Los Cabos.

“Es total responsabilidad de OOMSAPAS, no es de nosotros. Nosotros somos responsables de lo que llegue a la planta, afuera nosotros no somos responsables. El problema no es adentro, es afuera. El drenaje se encuentra rebasado y no es problema de nosotros”.