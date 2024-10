“No es grave”: Diputado Luis Armando Diaz minimiza violencia en BCS tras feminicidio de Yeimi

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI correspondiente al tercer trimestre de 2024, Los Cabos se posiciona como la tercera ciudad con menor percepción de inseguridad en el país, con un índice del 22.9%.

Sin embargo, en las últimas semanas, la ciudadanía ha denunciado un aumento en ciertos delitos, como lo ocurrido recientemente, cuando la madre de Yeimi, la señora Deysi, reveló que el cuerpo de su hija desaparecida fue arrojado al mar, lo que ha generado conmoción y preocupación sobre el aumento de la inseguridad en el municipio.

En relación con este tema, CPS Noticias y Tribuna de México entrevistaron al diputado federal Luis Armando Díaz sobre su percepción de la inseguridad en el destino turístico, particularmente en lo relacionado con el caso de Yeimi.

El legislador respondió que la situación no es tan grave, pero que requiere mayor atención.

Además, enfatizó que Baja California Sur y Los Cabos están dentro del radar de la presidenta Claudia Sheinbaum, especialmente en temas de seguridad.

“No, yo no creo que sea tan grave, es un tema de atención. Tal vez no sea prioritario, insisto en que algunos lugares y entidades del país merecen o que se consideren que se les tienen que poner especial atención. Pero yo estoy seguro que Baja California Sur no está fuera del radar de la presidenta Claudia Sheinbaum, también tendremos atención en materia de seguridad”.