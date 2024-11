Diputados aprueban Supremacía Constitucional con el aval de 23 Congresos Locales

En una sesión semipresencial que contó con 251 diputados, el mínimo requerido para alcanzar el quórum, la Cámara de Diputados aprobó la declaratoria de la reforma en materia de Supremacía Constitucional, una polémica iniciativa que pretende darles inmunidad a otras reformas, es decir, que el Poder Judicial no pueda frenarlas, poniendo como máxima que la Constitución Mexicana está por encima de todas las leyes en el país.

Tras recibir el respaldo de 23 legislaturas locales, la propuesta obtuvo la mayoría necesaria para consolidarse como una de las reformas más significativas en la historia del sistema judicial mexicano.

Los estados que aprobaron la reforma de Supremacía Constitucional, son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, y de la Ciudad de México.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó la iniciativa como “la reforma más profunda en 200 años de la vida del país”. Destacó que la medida no elimina derechos como el juicio de amparo ni las controversias constitucionales, sino que reafirma que el poder de reformar la Constitución recae exclusivamente en el Congreso.

““Esas instituciones quedan incólumes, intocadas, lo que hicimos y ahora concluimos con esta declaratoria, es refrendar que el poder reformador de la Constitución no tiene límites en su actuación, no puede ningún juez, ni jueza, ni ministro, ni magistrado, anular una norma jurídica del órgano reformador de la constitución, no le es válido, no tiene competencia, no tiene facultades ni funciones para hacerlo, por eso, a pesar de que es un acto solemne y formal, es importante decirles que deben de sentirse tranquilos y satisfechos, porque lo que hicimos fue reafirmar lo que la Constitución ya dice”.