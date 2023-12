Disminuye la cantidad de clientes en el Centro Histórico de La Paz en comparación con otros años

La Paz. – El Centro Histórico de La Paz solía ser uno de los lugares más concurridos para comprar regalos navideños, pero en la actualidad las y los sudcalifornianos notan una disminución en el flujo de personas. Algunos atribuyen esto a un aumento en los costos de mercancías en el tianguis navideño.

Pese a que, a diferencia de otros años, se ha notado una menor presencia de gente en la zona central de la ciudad, en ciertos momentos del día el tráfico es lento y se presentan congestionamientos viales. Jesús explicó que una de las razones por las que ocurre esto es que en la entidad somos pocas personas, pero cada una cuenta con varios automóviles lo que satura las vialidades.

Por su parte, Teófilo, quien junto con su familia visita La Paz por primera vez, comparó el tráfico de la Ciudad de México con el de la entidad y expuso que es muy tranquilo.

Nuria, quien asistió al Centro Histórico para hacer compras de último momento, agregó que los altos costos la sorprendieron. Aunque en esta ocasión no tuvo dificultad para estacionar su vehículo, en otras ocasiones sí ha sufrido la falta de estacionamiento.

“Estamos viendo porque tenemos todavía unos pendientes ahí y andamos viendo a ver qué tal porque la verdad así como que los precios están un poquito elevados, la mayoría los hice en línea más que nada […] no batallé, encontré aquí cerca, pero últimamente he notado que se batalla mucho para encontrar lugar aquí a pesar de que casi no vengo al centro y las veces que me ha tocado no hay, está muy ocupado”.