La muerte del smartphone: Nuevo dispositivo que integra la Inteligencia Artificial sin pantalla

Los avances tecnológicos no dejan de sorprender a la humanidad.

Todo indica que a los móviles y dispositivos les queda muy poco tiempo de vida, ya que dos excolaboradores de la tecnológica estadounidense Apple, presentaron un dispositivo que utiliza inteligencia artificial (IA) para proyectar imágenes en las manos.

Lo que hace años era una posibilidad, hoy está cada vez más cerca con Humane, una idea desarrollada por Bethany Bongiorno e Imran Chaudhri, el primer dispositivo que podría jubilar al móvil, pese a que en la actualidad ya existen otros dispositivos de primera tecnología como los relojes inteligentes y las gafas de realidad mixta.

Según explican los creadores tecnológicos, Humane es una especie de clip que se engancha a la ropa y está dotado de IA tipo GhatGPT, es decir, es capaz de proyectar una pantalla con información e imágenes en la pared, una mano o una mesa, tal y como se muestra en este video:

First demo of the @Humane upcoming AI-powered wearable device. A phone call.

Lo interesante de Humane es que en la imagen se muestran varios botones, y aunque sus creadores no los usan, parece que se podrá interactuar con esta pantalla desde la mano.

Pero, hay más novedades en esta futurista IA: Humane no se conecta a ningún móvil, reloj o aparato, es decir, se trata de un dispositivo inteligente independiente. Sin embargo, lo que no queda claro es en dónde se almacenará toda la información, datos, videos e imágenes que podrá proyectar, aunque parece estar conectado a la nube.

En más de las funciones de este dispositivo se encuentran que se comunica con la voz de las personas, ya que se podrán pedir acciones como que realice un resumen de la reunión a la que hemos asistido, o que busque cualquier tipo de información en la red.

Aunque se desconoce exactamente qué tipo de inteligencia artificial es Humane, se pueden mantener conversaciones con ella mientras se camina por las calles, se viaja en coche o se maneja una bicicleta.

Además, para los amantes de los viajes internacionales, el dispositivo es idóneo porque puede traducir conversaciones en tiempo real, tal y como se aprecia en el siguiente video:

The @Humane wearable doing English->French AI translation in your own voice… wow. (SOUND ON)

Video credit @ZarifAli9

Read the exclusive on the Humane wearable’s features: https://t.co/TYRmtYPSYI pic.twitter.com/cmAWEU8DFS

— Ray Wong (@raywongy) April 21, 2023