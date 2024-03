Docentes de la Secundaria Técnica 20 trabajan bajo protesta en La Paz

Docentes de la Escuela Secundaria Técnica No.20 “Francisco Contreras Verdugo”, en La Paz, están trabajando bajo protesta. Temen el regreso de la exdirectora, pues se anunció que podría retomar su cargo.

Manuel Arroyo Hernández, profesor de matemáticas, habló frente a las cámaras de CPS Noticias y Tribuna de México a las afueras del plantel educativo. Expresó su rechazo a la posible reasignación de la directora. A ella la acusan de hostigamiento laboral, malversación de fondos y abuso de poder.

Puntualizó que los 90 docentes sindicalizados exigen a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur que revisen a fondo el proceso de selección de la directora. Piden que se tomen medidas para garantizar un ambiente escolar sano y seguro para todos los miembros de la comunidad educativa.

“En días anteriores, nos llegó el rumor de que iba a venir y por eso nos estamos manifestando para que no venga. El acuerdo con el sindicato fue muy claro, lo puntualizó nuestro secretario sindical a nivel estatal de que si no tiene adscripción aquí en la Secundaria Técnica Número 20, Amor Trujillo, no puede llegar a la dirección y tampoco puede meter su cambio a la escuela porque no está en funciones”.