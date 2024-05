¡Orgullo nacional! Documental de NFL México gana segundo Sports Emmy Awards

¡Buenas noticias para el deporte mexicano! La velada del pasado martes 21 de mayo se llevó a cabo la entrega número 45 de los Sports Emmy Awards, donde en la edición de 2024, la NFL México recibió un galardón por uno de sus documentales.

Se trata de ‘El Sueño de Cieneguitas’, material audiovisual producido por la filial del futbol americano en nuestro país y Mundo NFL.

Fue entonces que la producción se coronó como la ganadora en la categoría de Outstanding Feature Story in Spanish (historia sorprendente en español), premio que llega como el segundo de forma consecutiva a una historia en torno al flag football.

Cabe destacar que la ceremonia de reconocimientos tuvo como sede a la icónica ciudad de Nueva York, gala encabezada por la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS) de Estados Unidos.

Además, es importante recordar que el pasado 2023 junto al proyecto titulado: ‘Diana Flores: La Campeona de Nextitla’, los creadores, también lideraron dicha categoría.

The #SportsEmmys Award for Outstanding Feature Story in Spanish goes to Mundo NFL Originals | El Sueño de Cieneguitas (@MundoNFL). pic.twitter.com/x2xtouI6mZ

— Sports Emmys (@sportsemmys) May 22, 2024