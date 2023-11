El amor por los perros llega al CEMAC en forma de donativos

El Centro Municipal de Atención Canina (CEMAC) en la capital del estado cuenta con las dificultades de suministrar de alimento a los perros que tienen actualmente, siendo que varios de los costales de croquetas en existencia fueron donados por ciudadanos en manera de apoyo al mejor amigo del hombre.

El coordinador del CEMAC, Hermán Ariel Espinal Barrón, mencionó que han recibido donaciones de comida para mascotas y también por parte de la Dirección de Servicios Públicos; además de eso contaron con apoyos de parte de asociaciones civiles con medicinas y atención veterinaria.

Ellos tratan con un número aproximado de 53 perros, unos puestos a disposición por incidentes de mordeduras a la ciudadanía, otros siendo perros extraviados. Actualmente, se encuentran un poco saturados.

“Las instalaciones siempre las tengo saturadas, no puedo recibir más perros, qué más quisiera recibir más perros; que venga un ciudadano sabes que quiero que mi perrito lo recibas pero tengo saturado. Una capacidad instalada así forzadas son como 100 caninos, pero como, digo tengo perros que vienen bajo resguardo y en un corral tengo a dos nomás y es un corral grande, no puedo meter más perros, no le vaya a pasar nada y como me hicieron unas ciertas recomendaciones ahí lo tengo”.