¿Dónde ver EN VIVO el Dinamarca e Inglaterra de la Eurocopa 2024?

La segunda jornada de la Eurocopa 2024 en Alemania sigue este jueves con el ecuentro entre Dinamarca e Inglaterra.

Este duelo tiene un historial reciente significativo, ya que ambas naciones se enfrentaron en las semifinales de la edición pasada, donde Inglaterra salió victoriosa.

El equipo de “Los Tres Leones” llega a este compromiso con una motivación adicional, habiendo asegurado una victoria de 1-0 contra Serbia en su primer partido.

Los ingleses buscarán mantener su racha ganadora y mostrar un desempeño aún mejor en el campo.

Por otro lado, Dinamarca tiene la mira puesta en conseguir sus primeros tres puntos en la competencia.

Después de un empate 1-1 contra Eslovenia en su debut, los daneses están ansiosos por una victoria que los coloque en una posición más favorable en la tabla de clasificación.

¿Cuándo y dónde ver el partido?

