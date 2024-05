Dos muertos y dos heridos tras explosión en polvorín en La Barca, Jalisco

La explosión causó el colapso total de la vivienda, cobrando la vida de una mujer adulta y un hombre menor de edad. Además, una mujer y un hombre de 54 y 32 años, respectivamente, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital Regional de La Barca.

En el lugar de la tragedia, trabajan bomberos municipales de La Barca, Jamay, Atotonilco y Ocotlán, junto con oficiales de la Comandancia Regional Poncitlán de la UEPCBJ. También se ha desplegado una célula de oficiales de la Comandancia Central Guadalajara del grupo USAR (Urban Search and Rescue) con perros de rescate para liberar a las víctimas atrapadas entre los escombros y descartar la presencia de más personas afectadas.

La explosión afectó a cuatro fincas contiguas, las cuales presentan daños estructurales. Personal de inspecciones de la UEPCBJ acudió al lugar para realizar los peritajes correspondientes y determinar la habitabilidad de los inmuebles.

Los trabajos de rescate continúan en la zona cero, donde se encuentran rescatistas estatales en coordinación con autoridades de las tres órdenes de gobierno. El Ejército Mexicano estableció un perímetro de seguridad, mientras que la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro eléctrico en la zona para evitar riesgos de ignición.

Como medida preventiva, aproximadamente 350 personas fueron evacuadas en un radio de dos cuadras alrededor del lugar de la explosión. La Presidenta Municipal Interina, Carmen Pantoja Vaca, anunció la habilitación del salón de usos múltiples del DIF municipal como albergue provisional para las familias afectadas.

En cuanto a los heridos, autoridades del Hospital Regional de La Barca informaron que Guadalupe “N” de 32 años, fue sacada de paro, pero su estado de salud es extremadamente grave debido a quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo y vías respiratorias afectadas. Ramón “N”, de 64 años, también se encuentra en estado grave pero estable tras recibir atención médica, por lo que hasta el momento, el saldo es de dos muertos y dos lesionados.