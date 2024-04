“No veo nada”: niño se queda ciego tras mirar eclipse sin visor (VIDEO)

El Eclipse Solar que vivimos a inicios de semana se convirtió en uno de los fenómenos astronómicos más especiales y esperados por muchos, pues desde 1991 no ocurría algo así.

Fue precisamente dicha emoción la que llevó a algunos usuarios a no seguir las recomendaciones emitidas por la NASA y otros especialistas durante su avistamiento, pues su razonamiento se nubló ante tal espectáculo.

Tal es el caso de un niño originario de Estados Unidos, quien se retiró los lentes especiales con los que protegía sus ojos antes de tiempo y entonces, perdió la vista.

El caso se volvió viral en redes sociales, pues su padre retrató el fatal accidente a través de un clip que más tarde difundió en la web y los internautas compartieron por todo el mundo

Según las imágenes, toda la familia estaba en el jardín disfrutando del fenómeno y portaban unos visores especiales, sin embargo, de forma repentina un pequeño se acercó al adulto para pedirle ayuda, pues comentó que no podía ver nada.

Cabe destacar que en un primer momento el hombre no creyó en dichas palabras, pues le pidió al menor dejar de bromear con la situación, no obstante, el niño comenzó a llorar y continuó repitiendo que no percibía nada.

Padre del niño que perdió la vista tras Eclipse Solar le dijo que ya había terminado

Incluso, el pequeño le reclamó a su padre por decirle que ya había finalizado el eclipse, razón que lo llevó a quitarse las gafas y mirar directo.

Ante ello, el sujeto le comentó que se había equivocado, pero que lo importante ahora era atender a la situación, por lo que intentaron diferentes técnicas para comprobar que ya no veía.

Desafortunadamente, el niño no pudo visualizar nada de lo que le mostraban, por lo que en el audiovisual solo se le muestra llorando y lamentando el incidente.

Finalmente, sobre el desenlace no se sabe nada, pues los padres decidieron cortar el clip.

Cómo observar un eclipse solar de forma segura

Según recomendaciones de la NASA, un eclipse solar nunca se tiene que ver directamente, por lo que se tienen que seguir una serie de precauciones para observar el fenómeno astronómico: