“La educación física es crucial para el bienestar físico y emocional de los estudiantes”

En una entrevista exclusiva, Víctor Taylor, maestro de educación física con más de una década de experiencia, nos brinda una visión única sobre los desafíos y satisfacciones que enfrenta un docente de esta materia en la actualidad, reflexiona sobre la importancia de la educación física y cómo ha evolucionado a lo largo de los años.

La educación física es una disciplina fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes, y Taylor enfatiza su relevancia en la actualidad.

“Es un honor, es un gusto poder este ser docente poder enseñar a los niños y yo trabajo a nivel preescolar ya casi 14 años de servicio este no ha sido una tarea nada fácil. Esta gran labor de docente y en mi caso como maestro educación física, pues a través del juego, nuestros niños van aprendiendo el desarrollo de sus habilidades motrices básicas a través del juego, entonces es una gran labor estar directamente con ellos […] La educación física no solo fomenta la actividad física, sino que también enseña valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto. Es crucial para el bienestar físico y emocional de los estudiantes”.

Sin embargo, Taylor reconoce que ser docente de educación física presenta desafíos únicos en comparación con otras áreas, a menudo se subestima la importancia de esta práctica ya que algunos consideran que es una clase ‘fácil’ o ‘recreativa’, sin comprender que es mucho más que eso.

“Tener el tacto el trato sobre todo el sentido humano de cómo tratar a un niño de cómo explicarle en varias ocasiones, diferentes formas eso a través del tiempo te va desarrollando esa habilidad, si el niño le explicaste cinco o seis veces y no entendió volver a explicar a la mejor de otra forma […] Además, a medida que la tecnología se vuelve más omnipresente, debemos competir con la seducción de los dispositivos electrónicos y promover la actividad física como una opción igualmente atractiva”.

A pesar de los obstáculos, Taylor se muestra optimista y valora el impacto que puede tener en la vida de sus alumnos.

“Creo que la educación física debería ser más horas más horas desde mi punto de vista, a la semana no por grupo, le falta la convivencia es la base de todo, creo que sí pudieran restar estas ciertas materias, pero aumentar la clase de educación física, no, porque eso es lo que nos falta, nos falta más. Van a crecer más recreativamente, más relación social, más diversión, yo creo que eso es lo que falta, no ocupamos más horas”.