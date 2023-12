El Día de la Virgen de Guadalupe no es festivo

El Día de la Virgen de Guadalupe, celebrado el 12 de diciembre, es un evento lleno de tradición en México. La Basílica de Guadalupe se convierte en el epicentro de una masiva peregrinación, congregando a cientos, incluso miles, de devotos de todo el país. Sin embargo, este día también se caracteriza por el caos vial en la capital mexicana y otras ciudades, ya que los viajeros convergen para honrar a la conocida como Madre de Todos los Mexicanos.

A pesar de la relevancia cultural que conlleva el Día de la Virgen de Guadalupe, los trabajadores mexicanos se enfrentan a la realidad de que el 12 de diciembre no es un día de descanso oficial según la Ley Federal del Trabajo (LFT). A diferencia de otros días festivos oficialmente reconocidos, este no está contemplado como feriado, lo que implica que los empleados deben cumplir con sus obligaciones laborales de manera habitual.

GALERÍA | “La Inmaculada Concepción, elección de Dios, para ser madre y la misericordia, para los discípulos de su Hijo Jesucristo” La Celebración Eucarística del Octavo Día del Dozavario fue presidida por S.E.R. Mons. Jorge Cuapio Bautista en la Basílica de Guadalupe. pic.twitter.com/gArbBxeNJD — Basílica Guadalupe (@INBGuadalupe) December 8, 2023

Es importante destacar que los días festivos o feriados son aquellos en los que los trabajadores no están obligados a presentarse a trabajar. Sin embargo, el Día de la Virgen de Guadalupe no se incluye en esta categoría, lo que significa que es un día de trabajo normal y no se espera que los empleadores paguen salarios dobles.

Aunque la LFT establece esta normativa, algunas empresas o entidades gubernamentales pueden optar por liberar a sus empleados debido a la significativa celebración. México cuenta con diversos días festivos, como el Día de los Muertos, el 5 de mayo, el 10 de mayo o el Día de la Virgen de Guadalupe, pero solo algunos son oficialmente reconocidos como feriados.

En el ámbito educativo, las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantienen sus actividades con normalidad el 12 de diciembre, según se refleja en el calendario escolar 2023-2024. Niños y adolescentes deben asistir a clases como parte de su rutina académica.

Mientras el Día de la Virgen de Guadalupe es un día de gran importancia cultural en México, desde la perspectiva laboral, no es un día de descanso obligatorio, según la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores y estudiantes deberán cumplir con sus responsabilidades habituales en esta fecha.

El Día de la Virgen de Guadalupe no es festivo ¿Qué días sí son feriados?

El primero de enero (inicio de año)

El primer lunes de febrero por el cinco de febrero (Aniversario de la Constitución)

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez)

El primero de mayo (Día del Trabajo)

El 16 de septiembre (Día de la Independencia de México)

El tercer lunes de noviembre por el 20 de noviembre (Día de la Revolución Mexicana)

El primero de diciembre cada seis años por el cambio de Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre (Navidad)