El Festival de Cine de Los Cabos regresa con una selección de lo mejor del cine mexicano

Después de un año de suspensión, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos anunció su regreso del 4 al 8 de diciembre con el lema “Encuentros de Cine”.

Aunque en sus últimas 10 ediciones Cabo San Lucas ha sido la sede principal, este año se eligieron nuevos espacios para mostrar la riqueza histórica y cultural del municipio de Los Cabos. Entre las sedes de proyecciones se encuentran Crania, el Hotel El Ganzo, Casa Ballena, el Jardín Escultórico de Puerto Los Cabos y la emblemática Plaza Antonio Mijares.

Maru Garzón, directora artística del festival, anunció en rueda de prensa que este año se presentará la sección “Encuadres Mexicanos,” con una selección de 11 destacados largometrajes mexicanos, incluyendo el estreno de “Moda 57”. Esta película contó con el apoyo del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, otorgado a los proyectos ganadores del festival.

“Estamos muy emocionados de traer de nuevo este festival, esta gran fiesta para el cine. Ahora vamos ampliar los espacios y las experiencias, porque como saben nuestra sede tradicional ha sido Cabo San Lucas; seguirá siendo a través de sus exhibiciones en Cinemex Puerto Paraíso. Este año nos da mucha alegría que espacios nuevos y majestuosos de San José del Cabo se integren, empezando con la histórica Plaza Antonio Mijares, pero también espacios que exaltan a los sentidos de otra manera a través de la naturaleza y el arte”.

Santiago Sánchez Navarro, presidente ejecutivo de Puerto Los Cabos y consejero de la Asociación Los Cabos Arte y Cultura, A.C., destacó que los cambios en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos permitirán abrir nuevos espacios, incentivando la participación de comercios y negocios locales en la Plaza Antonio Mijares en este importante evento cultural.

“Estamos abriendo un polo más para el festival, que es San José del Cabo, dónde podemos darle una nueva dimensión al Festival Internacional de Cine también. Para eso empezando por la Plaza Antonio Mijares que es un lugar tan icónico, tan importante y esperemos que poco a poco a través de los años siga involucrando a los comercios locales, a los negocios, a la comunidad de San José del Cabos. Para este año de transición decidimos como Puerto Los Cabos apoyar con nuestros espacios y ofrecer lo que nosotros podíamos dar”.

La apertura del festival se celebrará el 4 de diciembre en Ucrania con la premier latinoamericana de Better Man. Otra de las sedes, el Hotel El Ganzo, ofrecerá una noche especial de cine bajo las estrellas, con el estreno en América Latina de Limonov: The Ballad of Eddie.

Para cerrar el evento, el Jardín Escultórico Puerto Los Cabos acogerá la clausura, donde se presentará en estreno nacional María, protagonizada por Angelina Jolie. Cada uno de estos nuevos espacios promete ofrecer una experiencia cinematográfica única, brindando un ambiente que conecta más directamente con la naturaleza.