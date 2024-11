Fugas de la Casa Cuna son por rebeldía: SEDIF

El director general del Sistema Estatal DIF (SEDIF) en Baja California Sur, Luis Alberto Ceseña Romero, indicó que es la rebeldía lo que motiva a los adolescentes a escaparse de la Casa Cuna-Casa Hogar. El caso más reciente ocurrió esta semana, cuando cuatro jóvenes se fugaron durante la madrugada en La Paz y fueron localizados una hora después.

Entérate: 4 jóvenes escapan de Casa Cuna en La Paz; son localizados poco después

En este contexto, el funcionario aseguró que se implementarán nuevas estrategias para prevenir futuras fugas de la Casa Cuna. Enfatizó que lo que se busca es ofrecer protección y atención a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

“Hemos tenido reuniones de evaluación, reuniones que tienen que ver desde la parte de la alimentación, desde la parte de la infraestructura o del modelo de atención. En su mayoría han sido situaciones de rebeldía, es decir, que no quieren estar en Casa Cuna; por supuesto, no es su hogar. Ahí tenemos alrededor de 50 niñas y niños institucionalizados; es decir, son niñas que no tienen la posibilidad de ser integrados a un núcleo familiar”, puntualizó Alberto Ceseña.