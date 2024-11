Elecciones en EU 2024 | Kamala vs. Trump: Encuestas y ÚLTIMAS NOTICIAS de los resultados

Después de meses de campañas, ataques y discursos, este martes 5 de noviembre, cientos de ciudadanos de Estados Unidos llevarán a cabo sus elecciones para decidir quién gobernará a esta nación por los próximos cuatro años, si Kamala Harris o Donald Trump.

En Estados Unidos, a diferencia de México, el presidente no es elegido directamente por el voto popular. La elección se lleva a cabo a través del Colegio Electoral, un cuerpo de 538 delegados que representan la voluntad de los votantes de cada estado.

Para ganar la presidencia, un candidato debe asegurar un mínimo de 270 votos electorales, de ahí que el conteo sea diferente a como se acostumbra en México o cualquier otra nación de América Latina.

Otra diferencia a destacar, es que en este proceso electoral, los ciudadanos pueden votar desde días previos a este martes e incluso lo realizan por correo.

El diario estadounidense, The New York Times aseguró que se tratan de unos comicios bastante apretados, incluso más que los pasados, donde Joe Biden ganó a Trump por poca diferencia.

En una de sus encuestas que han compartido, señalaron que Harris tiene una ligera ventaja en estados clave como Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, sin embargo, el exmandatario mantiene la delantera en Arizona.

Se cree que alrededor del 40% de la población ya votó y Harris encabezaba los sufragios, pero no puede cantar victoria, ya que Trump sería la elección para aquellos que aún están indecisos.

El diario The New York Times, uno de los más prestigiosos de Estados Unidos, tiene en su página web un micrositio con las actualizaciones de los votos.

Se espera que después de las 18:00 horas comiencen a revelarse el conteo preliminar del posible ganador

Katy Perry llama a votar. La cantante ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a la candidata demócrata, Kamala Harris.

Largas filas en centros de votación de Arizona. En redes sociales han comenzado a circular videos e imágenes de cómo lucen las largas filas de personas que buscan emitir su voto.

