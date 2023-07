En peligro el arrecife más importante del Mar de Cortés por irregularidades de SEMARNAT

Hace unos días, el Centro Mexicano Derecho Ambiental (CEMDA) presentó un recurso de revisión en contra de lo emitido el 16 de junio del presente año, cuando el Juzgado Segundo de Distrito en Baja California Sur (BCS) decidió no otorgar el amparo en contra de la autorización ambiental otorgada ilegalmente a ocho proyectos turísticos e inmobiliarios en Cabo del Este, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

Al respecto, Jazmín Samaniego, la coordinadora de contenidos del CEMDA, detalla el pronunciamiento por parte de dicha organización:

“Desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, presentamos un recurso de revisión ante la reciente sentencia emitida por un juez del Distrito de Baja California Sur; donde señala que efectivamente en Cabo del Este existieron algunas omisiones en la evaluación de proyectos por parte de SEMARNAT. Se evaluó y autorizó diversos proyectos de manera fragmentada y en una modalidad particular, cuando estos debían ser en la modalidad regional y ser evaluados por la Dirección General de Impacto Ambiental de la SEMARNAT”, comentó Jazmín Samaniego, coordinadora de CEMDA.

Esta situación, dañaría el ecosistema de la zona, pero especialmente afectaría el Parque Nacional de Cabo Pulmo, el arrecife más importante del Golfo de California. Además, aumentaría la demanda de servicios básicos, incluyendo el agua y la energía eléctrica. En ese contexto, CEMDA resalta la importancia de pronunciarse al respecto:

El hecho de que autoridades gubernamentales, como SEMARNAT, permitan la autorización de este tipo de proyectos en relación al turismo e infraestructura inmobiliaria, sin contemplar aspectos que afectan y dañan el ecosistema ambiental y el bienestar integral de la población, es un peligro para el estado sudcaliforniano:

“Que estas autorizaciones y que estos proyectos se estén realizando de manera fragmentada, está ocasionando impactos integrales que no han sido considerados por la autoridad. Al ser fragmentados, pues los impactos son evaluados de manera individual y no de manera integral; entonces el juez, pese a que nos dio la razón y dijo que efectivamente hay una omisión por parte de SEMARNAT al evaluar estos proyectos de esta forma; no nos reconoce el interés legítimo como organización para defender el medio ambiente en este sitio”.