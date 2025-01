Baja California Sur se alista ante endurecimiento de políticas migratorias en EE.UU. 

Ante el endurecimiento de las políticas migratorias con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) reafirmó su interés de defender los derechos de las y los mexicanos en Estados Unidos. Como parte de este esfuerzo, el organismo respaldó la iniciativa México Te Abraza, que busca brindar apoyo a quienes enfrenten procesos de deportación o decidan regresar voluntariamente al país.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, suscribió este posicionamiento y reiteró su respaldo a las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la soberanía nacional. Durante el Foro de Pesca Deportiva, el mandatario hizo un llamado a la unidad entre ciudadanos, empresarios y actores políticos para enfrentar posibles escenarios adversos en la relación bilateral con Estados Unidos y garantizar condiciones dignas para los connacionales.

“No sabemos qué pueda pasar en estos tiempos, en esta situación que ustedes conocen con los Estados Unidos. La presidenta es la que va llevar todo, y quiero decirles desde ahorita. Todo el respaldo a Claudia Sheinbaum es su decisiones políticas, sociales; quiero que el Congreso , empresarios y todos los que tenemos diferencias entendamos que la patria es primero; así de fácil.

Un aplauso a nuestra presidenta que está defendiendo la soberanía nacional. No es un asunto político, es un asunto patriótico, si no entendemos la patria, no tenemos que hacer nada en la política. Primero está la patria antes que los intereses políticos, de partido, de grupo y de sector”.