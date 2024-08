Ernesto se convierte en huracán tras dejar fuertes lluvias en Puerto Rico

El huracán Ernesto azotó Puerto Rico este miércoles, dejando lluvias torrenciales y apagones que afectaron a más de 600 mil clientes en la isla.

La tormenta, que se desplazó hacia el noreste, alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de hasta 120 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Las autoridades meteorológicas prevén que Ernesto podría alcanzar la categoría 3 en los próximos dos días mientras avanza por el Atlántico rumbo al norte.

Se espera que el viernes o sábado se acerque a las Bermudas, un pequeño territorio británico en el océano Atlántico.

11 am EDT Wednesday, Aug. 14 Key Messages for Hurricane #Ernesto.

Risk of life-threatening surf and rip currents is expected to increase along the U.S. East coast beaches this weekend.https://t.co/mxowVoRB8e pic.twitter.com/cGBJA7WcdX

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 14, 2024