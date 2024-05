Bajo escombro de basura se encuentra campo de futbol en La Paz

Vecinos de la colonia Agustín Olachea por tercera ocasión en un lapso de 10 meses denuncian el estado en que se encuentra la zona de almacenamiento bajo las gradas del campo de fútbol Juan González Rubio, ubicado en la calle Vicente Guerrero. El sitio de resguardo contiene una cantidad excesiva de basura, lo que genera un ambiente insalubre y representa un riesgo para la salud de la comunidad.

Maribel Gutiérrez, quien es residente en esa zona y volvió a hacer la denuncia a las autoridades, enfatizó que el problema no se acaba al pasar del tiempo, ya va casi un año y no ha recibido respuesta alguna.

Alejandro Covarrubias, otro colono, dijo que no es de calidad que esté en esa situación el inmueble, aun cuando a los deportistas se les exige mejores resultados y tiene los campos en esa situación.

“Vergüenza que les pidan a los muchachos resultados y los tengan en esta calidad, no nada más es este estadio hay muchos otros que he visto en las noticias están igual o peor y no hacen nada por solucionarlo, nadie da respuesta, es una pena y tristeza lo que pasan los deportistas”.