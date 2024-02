Por incumplimiento de acuerdos, personal de Escuela Normal Superior se va a paro en marzo

Docentes y personal administrativo de la Escuela Normal Superior en La Paz, San José del Cabo y Ciudad Constitución regresarán a paro laboral después de no haber logrado que se resuelvan sus peticiones demandadas desde octubre del 2023.

El paro se mantenía en pausa mientras esperaban la respuesta a un pliego petitorio entregado a autoridades estatales, tras haber hecho presencia en los diferentes informes de labores municipales, manifestarse en el Congreso del Estado de Baja California Sur y tener una audiencia con el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío.

Esta semana Érika Lizeth Adán Díaz y Vicente Romero Valenzuela, maestros de la Escuela Normal Superior en La Paz, anunciaron que el 4 de marzo se retomará la lucha por no cumplir los acuerdos planteados.

“Número uno, alta al ISSSTE de los trabajadores que no tienen seguridad médica ni prestaciones a partir del primero de enero del 2024. Punto número dos, revisión de las nóminas actuales y elaboración de trabajadores con sueldo basados en el nivel superior educativo, misma que solicitaron cuatro semanas para elaborarlo a partir del 15 de noviembre. Punto número tres, revisión de la propuesta de la Ley Orgánica para constituir a la Escuela Normal Superior, SEP en particular, la dirección de profesiones medida superior y superior”, Vicente Romero Valenzuela, Maestro de Escuela Normal Superior La Paz.

El comité esperaba que en el mes de enero se solucionaran los acuerdos establecidos y desde diciembre del año pasado estuvieron visitando las instancias correspondientes, pero no se observaron avances.

“El 20 de diciembre se acudió a la Secretaría de Finanzas con la intención de que se atendieran o dieran alguna información respecto al tabulador que se comprometieron a elaborar, y relacionado con el ingreso del ISSSTE, y el incremento salarial para los 32 trabajadores, esto debido a que no nos daban información por ningún medio y las fechas establecidas para ello ya estaban cumplidas, no obtuvimos respuesta concreta. El 8 de enero del 2024 en reunión del Comité con la dirección de la Escuela Normal Superior se solicitó información sobre los avances de la Secretaría de Finanzas en los puntos anteriores, la dirección informó que lo 109 trabajadores ya estaban registrados en ISSSTE al preguntarle sobre el documento de alta del ISSSTE aseguraron que estaban gestionando, a la fecha no se conoce la situación real de los 109 trabajadores ante ISSSTE”, aseguró.

A finales de enero, solicitaron una audiencia a través de un oficio para conocer si ya había algún resolutivo y, al no obtener información, decidieron realizar un llamado público al gobernador del estado, Víctor Castro Cosío.

“Señor Gobernador, de parte de toda la comunidad de la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, le hacemos un atento llamado, esperando que atiende y comprenda la necesidad que tenemos de tener la información no proporcionada, valoramos la atención que nos brindó y su voluntad pero no se ha concretado nada, conoce lo que es la lucha y todo lo que conlleva, es por ello que manifestamos nuestra incertidumbre al no tener conocimiento de lo acordado, no nos abandone, somos un personal que por muchos años hemos estado vulnerables, no contamos con un sindicato que nos respalde, no tenemos una seguridad laboral que nos permite en ocasiones brindarle a nuestra familia una estabilidad económica, queremos que centre su mirada en la Escuela Normal Superior, que se acerque y conozca las necesidades que tenemos, sabemos que muchas de ellas las ignoran”