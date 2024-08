Escuelas de CSL, sin clases por falta de electricidad

Durante la primera semana del ciclo escolar 2024-2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur señaló que algunas escuelas en la entidad, principalmente en el municipio de Los Cabos, no han podido arrancar con este nuevo periodo debido a problemas en sus instalaciones eléctricas.

Alicia Osuna Meza, titular de la SEP en Baja California Sur, informó que una escuela primaria ubicada en la colonia Leonardo Gastélum es una de las más afectadas, y que ya se están tomando medidas para resolver el problema.

“Efectivamente, tenemos algunas escuelas que no tienen electricidad, hemos tenido un problema importante desde el año pasado. Ya que único que el ciclo escolar, no alcanzamos a que todas solucionaran el problema de electricidad. El problema persiste más en Los Cabos, dónde la escuela no tiene electricidad; estamos trabajando en eso. Si, en Cabo San Lucas. Principalmente en la colonia Leonardo Gastelum”.