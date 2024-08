Escuelas inician clases con recorte de horario por falta de electricidad en BCS

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur, Alicia Meza Osuna, reveló que decenas de escuelas iniciaron el ciclo escolar 2024-2025 con recortes de horario a media jornada. Esta situación se debe a la falta de condiciones adecuadas en las instalaciones, incluyendo la ausencia de energía eléctrica y desperfectos en su infraestructura.

Según la secretaria de Educación, a pesar de que durante el periodo vacacional la SEP hizo los reportes correspondientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), no se lograron realizar las reparaciones necesarias.

Agregó que algunos centros educativos, distribuidos en los cinco municipios del estado, se vieron en la necesidad de comenzar clases con suspensiones de horario para proteger la integridad de los docentes y alumnos, especialmente ante la temporada de calor que se registra en la entidad.

“El pasado ciclo escolar teníamos más de 90 escuelas con problemas eléctricos; algunas se pudieron rehabilitar, pero no todas. No alcanzó el tiempo para que CFE e ISIFE hicieran lo que les corresponde. Son alrededor de 20 escuelas que están ubicadas en los cinco municipios. Cada escuela está viendo cómo solventar esto dentro de sus posibilidades; habrá escuelas que solo trabajen media mañana, no tanto por los aires acondicionados, sino por los baños. Esas son las principales afectaciones de nuestras escuelas, aunque la mayoría están en buenas condiciones”.