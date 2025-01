Las escuelas tienen la libertad de decidir el regreso a clases: Padres de Familia

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha establecido que el regreso oficial a clases para los alumnos será el próximo jueves 9 de enero. En cuanto al personal docente y administrativo, su retorno a las actividades será el lunes 6 de enero, día en que se llevará a cabo el Taller Intensivo para el Personal Docente, con el objetivo de evaluar el trabajo a realizar durante el ciclo escolar 2025.

En este contexto, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monje, señaló que, en algunos casos, tanto padres de familia como maestros han decidido posponer el regreso a clases hasta el lunes 13 de enero. Esta decisión ha generado controversia, pero la dirigente aclaró que las autoridades educativas permiten que los planteles decidan la fecha de regreso, siempre y cuando se ajusten al calendario oficial de clases.

“Muchas escuelas tienen la libertad de organizarse en particular. Las escuelas son quienes deciden cómo van a llevar los programas; ellos van administrando los días. La Sep si les da cierta autonomía, el Consejo Escolar define cómo va a llevar ese tema. Realmente no es como algo que no pudieran decidir, cada escuela decidirá los dos días que deseen administrar. A final de cuentas tu sabes que si el consejo lo decide regresan los niños hasta el día lunes, esa es la verdad. Entonces si los papás quieren eso, y los papás se ponen de acuerdo lo van a poder hacer, realmente no existe nada que se los impida”.

El jueves 9 de enero, aproximadamente 78,000 alumnos en Los Cabos retomarán sus clases, poniendo fin al periodo vacacional decembrino y esperando el siguiente descanso por Semana Santa, programado del 14 al 25 de abril.

A nivel nacional, ha circulado una campaña promovida por maestros y padres de familia que solicita que el regreso a clases se posponga hasta el 13 de enero, con el fin de otorgar más días de descanso a los estudiantes. Sin embargo, es importante aclarar que esta propuesta es solo una sugerencia y no una decisión oficial por parte de las autoridades educativas.