Esgrimistas de Los Cabos cosechan 7 medallas en selectivo nacional

El equipo de esgrima Los Cabos destacó en el 3er Selectivo Nacional 2024, celebrado en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano en la Ciudad de México, al obtener un total de 7 preseas: un oro, 3 platas y 3 bronces. La actuación excepcional del grupo de jóvenes, respaldados por su entrenador, se tradujo en un desempeño notable y acorde al talento individual de cada deportista.

El viaje a la competencia no fue exento de desafíos, y a través de las redes sociales, el equipo cabeño solicitó el apoyo de patrocinadores para cubrir gastos como boletos de avión, hospedaje y alimentación. No obstante, una vez iniciado el selectivo, la determinación de los esgrimistas no tuvo freno, luchando incansablemente para subir al podio y cumplir con éxito sus objetivos.

Los ganadores de medallas fueron:

Beatriz Isabella Castillo Olachea: Oro en sable femenil cadete infantil.

Santino Patiño Hidalgo: Plata en sable varonil cadete infantil y bronce en cadete menor.

David Sosa Herrera: Plata en sable varonil cadete menor.

Linda Romero Casas: Plata en sable femenil cadete menor.

Yaretzi Manzano Morales: Bronce en sable femenil cadete menor.

Matías Mendoza Sánchez: Bronce en sable varonil cadete menor.

Estos logros destacan la excelencia de disciplinas menos convencionales como la esgrima en nuestra región, evidenciando el abundante talento presente. Sin embargo, subraya la importancia de contar con respaldo gubernamental para seguir impulsando este tipo de éxitos y consolidar un camino positivo para los atletas locales.

GC