OFICIAL: El Estadio Azteca albergará la inauguración del Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que el Mundial 2026 se llevará a cabo en una emocionante colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá.

Este torneo contará con 48 selecciones de todo el mundo, y México tendrá el honor de ser el país anfitrión del primer juego del torneo.

El Estadio Azteca será el epicentro de la acción al albergar el partido inaugural del Mundial. Esta será la tercera vez en la historia que el icónico estadio mexicano tenga el privilegio de dar inicio a un torneo de la FIFA.

La primera ocasión ocurrió en el Mundial de México 1970, donde la selección mexicana se enfrentó a la Unión Soviética, resultando en un empate sin goles.

En el Mundial de México 1986, el Estadio Azteca nuevamente fue testigo del partido inaugural, que enfrentó a Bulgaria e Italia.

A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión no se contempla una inauguración repartida entre las tres sedes, marcando una diferencia en el protocolo de apertura del torneo.

🗓️ 11 June 2026

