¿Tiene cáncer? Esto se sabe sobre el tumor que le detectaron a Kris Jenner

La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, reveló en un adelanto de la nueva temporada del reality show “Las Kardashian” que recientemente le detectaron un pequeño tumor y un quiste durante una revisión médica.

La quinta temporada del reality está por estrenarse, pero parece que las noticias no son buenas. En un avance lanzado en las redes sociales del programa, se muestra a Jenner reunida con sus hijas para darles la noticia sobre su estado de salud.

“Me hicieron una ecografía. Encontraron un quiste y un pequeño tumor”, mencionó.

La noticia es recibida con consternación y lágrimas por parte de sus hijas, especialmente Kylie, quien se muestra visiblemente afectada.

Sin embargo, el adelanto no revela más detalles sobre la condición de la empresaria, por lo que no se sabe con exactitud si es cancerígeno o no. Tampoco han hablado al respecto las celebridades, por lo que habrá que esperar hasta el 23 de mayo, fecha de estreno del reality, para saber cómo se encuentra Kris.