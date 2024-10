Estudio socioeconómico, determinarán los cobros para talleres “El Piojillo”

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, informó que los cobros para los talleres que se imparten en el Centro Deportivo Municipal “El Piojillo” se establecerán con base en un estudio socioeconómico realizado a cada uno de los usuarios. Según la presidenta municipal, el objetivo es que estas actividades sean accesibles para todos los paceños.

Quiroga Romero explicó que, aunque las clases no pueden ser gratuitas debido a los altos costos de mantenimiento del centro, se busca garantizar que nadie quede fuera por motivos económicos.

“Se va a hacer un estudio socioeconómico. Hay un tope de 350 al mes, pero se va a hacer un estudio socioeconómico porque obviamente no todas las niñas ni no todos los niños van a poder pagar y ahí, por supuesto, que está la accesibilidad por parte del Centro Deportivo Municipal, quien no pueda pagar de acuerdo al estudio económico, se le va a dar la oportunidad como si fuera una beca Impulso”, comentó.

Las tarifas de recuperación también se aplican a las ligas que deseen rentar los diferentes campos del centro deportivo. Entre las actividades que se ofrecen en “El Piojillo” se encuentran fútbol, béisbol, sóftbol, básquetbol, tenis, skate, artes marciales y activación física, con horarios de 6:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. Además, se imparten talleres como papalote, promoción a la lectura y guitarra.

“El objetivo es que aquí esté lleno de familias y que la niñez y la juventud pueda aprovechar este espacio para crecer en un ambiente sano, y si tienen un potencial que lo desarrollen, porque a lo mejor muchos no saben que son buenos para el fútbol y salen buenísimos o para el fútbol o béisbol, básquetbol, tenis”, declaró la alcaldesa.

Finalmente, Quiroga Romero mencionó que, aunque los talleres y el uso de los campos tienen un costo, la entrada al Centro Deportivo Municipal “El Piojillo” es gratuita. También adelantó que en las próximas semanas se instalarán juegos infantiles, con la intención de ampliar las opciones de esparcimiento.

YJ