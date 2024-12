Milena Quiroga llama a evitar pirotecnia durante las fiestas decembrinas

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar pirotecnia, es decir, a que actúe con prudencia al celebrar las fiestas decembrinas, especialmente en lo que respecta al uso de estos artefactos. Aunque señaló que el uso de pirotecnia y los accidentes relacionados a ello han disminuido, es necesario seguir advirtiendo sobre sus riesgos.

“Me he dado cuenta y me da mucho gusto ver que la ciudadanía es más prudente. Creo que ya hemos visto muchos años las consecuencias de la pirotecnia porque no la saben utilizar. Los que salen más afectados son los niños que están por ahí y les cae algo en el ojo, en la cara… y ha sido muy lamentable lo que ha pasado. Entonces no queremos que pase eso y pues hacemos el llamado a la ciudadanía, que nos ayuden a cuidar a la familia, a la niñez, a la juventud y que eviten usar pirotecnia en esta Navidad y en todas las fechas”, señaló la alcaldesa.