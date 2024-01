Exhiben a empresa por supuesto fraude inmobiliario en BCS

A través de redes sociales, una mujer exhibió a una empresa de bienes raíces debido a un supuesto fraude en la compra-venta de un inmueble en La Paz, Baja California Sur. La afectada señaló que le dieron una casa que no podía ser vendida y que lleva meses luchando por la devolución de su dinero.

Según explicó en la publicación, en mayo del 2023 solicitó informes sobre los remates bancarios que estaba promocionando la compañía. Las empleadas la convencieron de cerrar el trato y adquirir una vivienda con un valor de 470,000 pesos. En julio, le solicitaron que entregara el 10% del valor de la casa en efectivo para apartarla. Días después, le pidieron el resto del dinero, del cual una parte se depositó a la cuenta de un particular y el resto al de una segunda empresa.

El compromiso por parte de la empresa fue que en 10 meses se liberaría la vivienda. En noviembre, le solicitaron que fuera con un abogado para iniciar los trámites. Al acudir con él, este le dijo a la afectada que esa casa no tendría que habérsela vendido porque ya estaba prescrita. Esto, debido a que ya habían pasado más de 10 años desde que el dueño dejó de pagar el crédito, por lo que ya no se podía ejercer ninguna acción hipotecaria sobre el inmueble.

“Exijo a Cabo Luna me devuelva mi dinero, tengo la cesión de derechos de la casa, pero en realidad a mí de qué me sirve un documento que al parecer ni es legal. Son unas mentirosas porque en un inicio cuando me ofrecieron la casa me dijeron que en 10 meses me entregarían, una vez que pagué modificaron el tiempo de espera a 12 meses y ahora la fecha de entrega no existe, porque esa casa no se puede vender”, escribió en sus redes sociales la denunciante.