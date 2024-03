Fernanda Fausto atribuye éxito de Guaycuras La Paz femenil a gran trabajo en equipo

La basquetbolista sudcaliforniana Fernanda Fausto habló del éxito que ha tenido el primer equipo de Guaycuras La Paz femenil en el Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac), donde ya están en postemporada y jugarán el Final Four ante el cuadro de Nogales en Sonora.

Fausto en su cuenta personal sumó más de 70 puntos y en su posición de ala central, fue una jugadora fundamental para que el equipo avanzara a la etapa final, en todos los encuentros ella iniciaba como titular y es una jugadora con experiencia en Liga Nacional de Baloncesto.

La sudcaliforniana manifestó que ha sido un gran reto, ya que muchas de las atletas ya tienen una vida aparte del baloncesto, por lo que coincidir en horarios y aspectos de los entrenamientos es complicado y a veces solo se ven en los partidos.

“Ha sido un reto muy bonito y complejo, en lo personal de los más grandes que he tenido, estar en casa, con personas que me vieron crecer y me conocen, las expectativas eran altas y a este punto creo que las dejamos muy atrás mis compañeras lejos del gran sacrificio que hacen por el hecho de ser madres de familia, estudiantes, trabajadoras, esposas. Han demostrado que cuando hay disciplina, amor por lo que te gusta hacer y compromiso, grandes cosas se logran”.