¡Que siempre no lo mató! Exmanager de Canserbero se retracta de su confesión

Natalia “N”, la exmanager de Tirone González Orama, conocido como Canserbero, quien había admitido su culpabilidad en el asesinato del rapero y su esposo, Carlos Molner, ha cambiado su versión nuevamente de los hechos. Ahora, se retracta de haber confesado el crimen a través de una carta dirigida a sus abogados Ciro Colombara y Jennifer Alfaro.

Fue el medio “La Tercera”, que obtuvo acceso a dicho escrito donde Natalia, sin dar detalles del por qué se declaró culpable en los videos que se han difundido, se limita a presentar una nueva versión de los hechos donde señala nuevamente al rapero venezolano de haber matado a Molner y luego suicidarse.

Sin embargo, comparado con las versiones anteriores, esta vez, la mujer afirma que Tirone llegó a su departamento deprimido y desconsolado, con la intención de alojarse unos días. Según ella, el cantante tenía conflictos personales, aunque no especificó cuáles.

Supuestamente, al verlo en dicho estado, le puso un programa de streaming para calmarlo y se fue a dormir con su esposo. Aseguró que inicialmente funcionó, pero luego Tirone perdió el control de la nada y golpeó la puerta de su dormitorio. Fue ahí, donde mencionó que Carlos salió para tranquilizarlo, mientras ella volvía a dormir.

Sin embargo, al despertar, escuchó gritos, seguidos de golpes fuertes. De este modo, explicó que aterrorizada, se refugió en su baño y llamó al 911.

“No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento, al despertar, así en mi mente solo se me vino la frase ‘enciérrate aquí’. Después de los golpes, lo que escuché fue unos vidrios romperse”, dice la carta.

Después de los disturbios, salió y encontró a su esposo muerto. Fue así que desesperada, pidió ayuda a la vecina, quien le informó que Canserbero se había lanzado del edificio.

“Empecé a pegar gritos, volteando para atrás, esperando un golpe, hasta que pude abrir la puerta y salir corriendo, llamando a los vecinos y diciendo auxilio. Fue cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado.

Su esposo la aparta y me abre la puerta y yo le gritaba ‘¡atacaron a Carlos!’, y la señora Flor me agarra las manos y me dice, en voz preocupada, ‘mi niña se lanzó alguien’, y yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Tirone en el piso”.