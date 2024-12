Explosión asusta a habitantes en Culiacán, Sinaloa; Harfuch aclara lo ocurrido

La violencia en Culiacán, Sinaloa, está lejos de ser controlada. Durante la madrugada de este martes 3 de diciembre, ciudadanos de este municipio, que han vivido balaceras, enfrentamientos, y demás hechos violentos, despertaron asustados debido al ruido de fuertes explosiones.

Según reportó el diario Milenio, fue alrededor de las 3:30 horas que se registraron estas explosiones; en un primer momento se sospechó que se trataba de un coche bomba, aunque también se dijo que un vehículo que cargaba armamento explotó.

Durante la conferencia matutina de este día, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aclaró los hechos en el municipio sinaloense, y señaló que no hubo ninguna explosión de coche-bomba.

“Sobre la pregunta del explosivo de lo que ocurrió, se descarta que haya sido un coche bomba, es al parecer un artefacto común tipo dron, sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán pero es un ejido a las afueras, no se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba”, informó a los reporteros.