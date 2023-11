Coche bomba explota en frontera entre EEUU y Canadá; mueren dos personas

Un fatídico suceso ha conmocionado a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, donde un coche bomba explotó en el Puente Rainbow, situado en la frontera de Nueva York y las Cataratas del Niágara. El incidente, reportado por las cadenas Fox News y CNN, ha dejado al menos dos personas muertas, según informes de la prensa local, aunque las cifras de víctimas podrían aumentar.

El Niagara Gazette confirmó el saldo mortal, detallando que entre los fallecidos se encuentra un agente fronterizo estadounidense, mientras que múltiples fuentes reportan un número indeterminado de heridos, elevando la incertidumbre en esa región del mundo.

Testigos presenciales relatan que el vehículo, en lugar de disminuir la velocidad, aceleró su marcha derribando una valla de separación entre carriles, para luego desatar la explosión que estremeció la estructura del puente y sus alrededores.

Actualmente, el Puente Rainbow permanece cerrado en ambas direcciones, generando interrupciones significativas en el tráfico, especialmente en vísperas del fin de semana del Día de Acción de Gracias, fecha en la que se registra un alto flujo vehicular en la zona.

Las autoridades canadienses y estadounidenses han reaccionado con urgencia ante este acto, calificándolo como “muy grave” y “preocupante”. El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Dominic LeBlanc, expresó la complejidad del panorama en una rueda de prensa, indicando que la información recibida hasta el momento es contradictoria y que están monitoreando la evolución del suceso.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció el cierre de cuatro puentes fronterizos y confirmó la coordinación con las autoridades estadounidenses para esclarecer los detalles del incidente, el cual aún se encuentra bajo investigación por parte del FBI y las fuerzas policiales de Nueva York.

BREAKING: Prime Minister Justin Trudeau comments on the suspected terrorist attack at the Rainbow Bridge border crossing in Niagara Falls. pic.twitter.com/Z7pGN67ako

— Harrison Faulkner (@Harry__Faulkner) November 22, 2023