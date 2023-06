Veinticuatro expolicías municipales denuncian incumplimiento de pagos tras jubilación

En representación de 24 exagentes de la policía municipal de La Paz, Carlos Agustín Vega Vega denunció el incumplimiento del pago de finiquito y otros beneficios económicos tras su jubilación como elemento sindicalizado y miembro del departamento de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. Según el oficial retirado, el Ayuntamiento de La Paz no les ha dado respuesta ni mucho menos les ha propuesto soluciones en este caso.

“Tengo desde año y medio que me retiré de trabajar en el Ayuntamiento adscrito a la policía municipal. Por parte del ayuntamiento no hemos recibido lo que corresponde por ley que es el finiquito y también lo de los AFORES, y una de esas también lo de la vivienda de FOVISSSTE. He andado yo durante este tiempo hasta la fecha tratando que el ayuntamiento haga lo pertinente de lo que es pagarnos, nos han traído dando vueltas y no dan contestaciones. De hecho, yo le hice entrega de un oficio a la presidenta municipal y a recursos humanos de lo que por derecho tengo”.

Luego de 28 años laborando como policía municipal, Carlos decidió solicitar su jubilación para disfrutar de su familia. Sin embargo, los apoyos post retiro a cargo del sindicato al cual pertenece nunca le han sido depositados en su cuenta, por lo que el ciudadano sólo subsiste del pago quincenal realizado por el ISSSTE, la institución médica de la cual es afiliado. El personal del ayuntamiento encargado de regular la situación de los sindicalizados pensionados sigue sin atender sus peticiones para cubrir sus prestaciones pendientes.

“Pero no he tenido contestación, ya tuve una plática con la alcaldesa, la cual no me ha solucionado y me ha tenido puras promesas. Yo lo único que deseo es que se haga lo que es, como ex trabajador de tantos años, eso es para mi algo que me baja la moral porque tantos años de estar trabajando como elemento de seguridad pública y cuando uno se pensione de parte de donde trabajó no se tenga con ese beneficio, y es el caso de muchos trabajadores, no nada más el mío.”

De acuerdo con el oficio XVII/DHR/1851/2022 recibido por la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de La Paz y por la alcaldesa Milena Quiroga Romero, se le solicitó a la Oficialía Mayor que se cubran los pagos atrasados por concepto de SAR, deducciones al ISSSTE y FOVISSSTE que no fueron entregados, así como el finiquito de Carlos Agustín Vega Vega. El afectado, solo pide que lo liquiden conforme a los estatutos que marca la Ley Federal de Trabajo.

“Llegar a una edad en la que uno ya no puede dar más y que cuando vayas a recibir algo para descansar bien de tantos años trabajados y que te topes con una pared, que no nos solucionen eso. Es muy molesta esta situación y yo pienso que hay muchos ex trabajadores en la misma situación, yo no pido nada que no se pueda dar, solo lo que es lógico nada más. Porque por derecho de tantos años trabajar me lo merezco, que la alcaldesa vea este caso porque ya es mucho, no tengo porque andar yo rogando ni pidiendo limosna porque es lo que yo merezco por haber trabajado tantos años al servicio de la comunidad y al servicio del ayuntamiento”.

El adeudo entre la dependencia municipal y los 24 elementos jubilados se mantiene desde el 24 de agosto de 2021, fecha en la que Carlos Agustín y sus compañeros se retiraron como agentes de seguridad pública. Hasta hoy, no ha existido un diálogo conciliatorio entre los oficiales retirados y las autoridades del ayuntamiento, quienes continúan aplazando los convenios de pagos en beneficio de los ex policías.