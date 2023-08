Un arte con sentido; presentan la exposición “Azul Plata: un tiempo con sentido permanente” en La Paz

El artista Carlos Arriola presentó por primera vez su exposición de arte “Azul Plata: Un tiempo con sentido permanente” en el Centro Cultural La Paz. Siendo un arquitecto por profesión, pero artista por vocación, esta exposición de arte abstracto muestra la trayectoria de un profesionista oriundo de Guadalajara, Jalisco que llega a Baja California Sur y encuentra tranquilidad; pero sobre todo, le encuentra un sentido a su vida.

Si bien Carlos llegó por primera vez a este bello estado hace 3 años por cuestiones laborales, los rumbos de la vida lo hicieron quedarse. Al grado, de permitirle desarrollarse en algo que siempre anheló, el arte:

“Se llama ‘Plata Azul, un tiempo con sentido permanente’. Básicamente, es una exposición en agradecimiento a esta estancia que he tenido ahora en Baja California Sur. El azul, que es un color que definitivamente asocio siempre con el estado y con los paisajes; y como lo menciono por ahí, no solamente con las aguas, con los peces, sino también con las fachadas, muros y hay muchos… Los cielos. Además de, bueno, es muy colorido, pero asoció mucho el azul, que es un color que a mí me encanta”.

Esta exposición es un homenaje a Baja California Sur, pero principalmente representa su historia. El recorrido artístico inicia mostrando obras abstractas que significan un “caos” en la vida de Carlos. Su vida en Guadalajara alojaba “heridas del pasado”. Pero a medida que llega al estado, sus trayectorias y su vida cotidiana comienzan a tomar rumbos inesperados que, sin pensarse de esta forma, el arquitecto deseaba y necesitaba tanto. Estas idas y venidas que en conjunto forman nuestra travesía por el mundo, Carlos las plasma a partir del arte:

“Me significa mucho porque estuve mucho tiempo callado, creando y sin salir a la luz nuevamente. Es como mi regreso después de algunos años, y me da gusto conseguir un espacio; que me encantó el edificio y el recinto en general, es muy bonito y se adapta muy bien. Y poder desarrollar este proyecto con la intención de que la gente lo pueda ver, que la gente pueda percibir es una obra totalmente abstracta en la parte de la pintura. Entonces la interpretación es libre, me interesa mucho que la gente se pueda detener y pueda observarla, pueda significarle y pueda reaccionar ante ella como puede ser algo positivo como no tal, pero que de alguna manera puedan tratar de identificarse y que pueda haber alguna conexión”.

Las obras representan los cambios; los dramas, las alegrías, las emociones vividas. Lo anterior porque, relata Carlos, lo más importante es sentir. Cosa que, en ocasiones, la rutina de vida no nos lo permite. Por eso, el artista se atrevió a mostrar sus pensamientos y sentires por medio del arte; lo que ocasionó que su vida, finalmente, tuviera un sentido:

“Y que a través de diferentes estaciones o momentos, que a mí me, me han significado durante esta estancia aquí en estos tres años; me significaron y me hicieron mucho sentido, por eso esta es la parte de que tiene un sentido permanente. Porque además me ha dado una tranquilidad y una paz constante y permanente aquí, y quise de alguna manera ligarlo para poder hacer todo este ejercicio con las piezas”.

La entrada a la exposición es gratuita y se podrá visitar hasta el día 1 de septiembre. En el Centro Cultural La Paz, ubicado en las calles 16 de Septiembre y Belisario Domínguez.