Facilitarán la recarga de tarjetas del Tiburón Urbano con nuevos kioscos

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, reconoció que hay algunos aspectos que deben mejorarse del Tiburón Urbano; entre ellos, la manera en la que se recargan las tarjetas para el pago electrónico. Por esta razón, buscarán que el sistema de recarga sea más sencillo, con la implementación de kioscos electrónicos y recarga de saldo a través del teléfono celular.

Hasta la fecha, la compra y recarga de tarjetas únicamente puede realizarse en oficinas municipales, en un horario limitado, y en ciertos establecimientos comerciales. Esto limita el acceso de los usuarios a las tarjetas, que son el único medio de pago permitido en las nuevas unidades de transporte público.

La presidenta enfatizó que trabajarán de la mano con la empresa operadora del Tiburón Urbano para que más personas hagan uso de estos camiones, con el objetivo de garantizar que este sistema de transporte siga en funcionamiento.

“Nosotros tenemos que subsidiar. Si el pasaje no utiliza el transporte, tenemos que estarlo subsidiando, que es lo que ha sucedido hasta ahora. Tenemos que estar subsidiando. No recuerdo los montos, pero todavía no se paga solo. Esa es una responsabilidad gigante que tomó la administración municipal porque ya era necesario, sí o sí, pero necesitamos reforzar y que cada vez más ciudadanos tomen confianza para que este modelo no se caiga”, declaró.