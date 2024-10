Una de cada dos desapariciones en BCS durante 2024 se ha dado en Los Cabos

Los Cabos, BCS.-La desaparición de personas es una problemática presente en cada rincón de México. En lo que va del año, el país ha registrado un total de 21,851 casos de desaparición y no localización de personas, de los cuales el 42.9% aún no han sido encontradas. Baja California Sur no es ajeno a esta situación, reportando 339 casos entre enero y septiembre de 2024.

Este fenómeno está presente en las entidades federativas de México debido a factores como conflictos armados, violencia o catástrofes naturales. Estas circunstancias han llevado a la formación de agrupaciones voluntarias que buscan a sus seres queridos desaparecidos y exigen a las autoridades su pronta localización con vida.

Baja California Sur ha registrado 339 reportes de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas hasta el tercer trimestre de 2024. Al comparar con el mismo periodo de 2023, cuando se acumularon 451 casos, se observa una disminución del 24.8% en la incidencia, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

De los casos registrados este año, 147 corresponden a mujeres y 192 a hombres. De las 339 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas, 261 han sido encontradas, 10 de ellas sin vida. Sin embargo, 78 personas permanecen sin ser localizadas, en su mayoría vinculadas a la comisión de un delito.

Los Cabos es el municipio con mayor índice de desapariciones en Baja California Sur, con 164 casos registrados hasta el tercer trimestre de 2024, seguido de La Paz con 145 reportes. Los municipios de la zona norte (Comondú, Mulegé y Loreto) muestran una menor incidencia, acumulando 28 casos en conjunto, con dos reportes sin referencia clara.