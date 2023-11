Faitelson: “La vida en Los Cabos solo es maravillosa de vacaciones”

Una vez más, el periodista deportivo David Faitelson no escatimó en críticas al referirse a la vida en Cabo San Lucas. En sus comentarios, destacó que la percepción de maravilla en el lugar solo se sostiene durante las vacaciones, señalando que toda gira en torno a la atención al turista. Faitelson no ha dejado de expresar su descontento, dirigiendo sus críticas tanto al municipio de Los Cabos en general como a la delegación de Cabo San Lucas en particular, lugar donde compró una casa.

“Fuimos a Cabo y entendí que la vida en Cabo es maravillosa de vacaciones, yo vivía en un lugar muy bonito, pero, quería salir un poco, buscar un parque, a buscar un café, todo era para turistas”.

Durante la entrevista realizada por Sandra de la Vega, influencer mexicana y esposa del futbolista Andrés Guardado, David Faitelson no dudó en resaltar la abismal diferencia que se viven en Los Cabos entre clases sociales. El periodista señaló que la disparidad es evidente, haciendo hincapié en la precaria condición de vida que enfrentan muchas personas, especialmente aquellas que residen en colonias asentadas de manera irregular. Sus comentarios destacaron la urgencia de abordar y mejorar estas situaciones para construir una sociedad más equitativa.

“La caída es abismal, la gente que trabaja vive en condiciones muy precarias, lamentablemente yo no sé qué hacen con el dinero que ganan de los impuestos de los hoteles, pero era para invertir, hay colonias sin agua, sin luz, sin pavimento, en cajas de cartón, terrible y los turistas pasan y lo ven y nadie dice nada”.

No es la primera vez que David Faitelson critica la vida en Los Cabos. En septiembre del año pasado, cuestionó el uso de impuestos municipales, señalando la precariedad en servicios básicos y la difícil situación de personas viviendo al límite de la pobreza en la región.

LLG